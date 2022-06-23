В Харьковские области за сутки оккупанты расстреляли 2 мирных, еще 10 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Харьковской ОВА сообщили, что за сутки оккупанты расстреляли 2 мирных, еще 10 – ранены. Об этом сообщает УНН.
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23 июня в результате обстрелов российских оккупантов в Харьковской области ранены и погибшие мирные жители.
В г. Чугуеве есть 6 раненых, из которых двое детей - 6 и 9 лет. В с. Большая Бабка, Чугуевского района, 1 человек получил ранения.
В Золочеве, Богодуховского района, также ранен 1 гражданский.
В результате обстрелов оккупантов пострадали 2 жителя с. Андреевка, Изюмского района.
Еще 2 человека погибли в г. Балаклея, Изюмского района.
Жителей Харькова и области призывают не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах.
Напомним
Офис Генпрокурора зафиксировал 18871 военных преступлений русских оккупантов.