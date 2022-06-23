Офіс Генпрокурора зафіксував 18 871 воєнних злочинів російських окупантів – Венедіктова

Цитата

“В нас вже є 623 підозрюваних в нашій великій справі щодо злочинів росії. Звичайно, це топ верхівка рф щодо військової, політичної сфери пропаганди, та агентів. Тобто, всі крім путіна, мішустіна, лаврова, бо вони мають функціональні імунітети. Всі решта є в статусі підозрюваних. У нас є окрема група з пошуку їх активів і власності, безпосередньо, в межах кримінальних проваджень їх, і осіб, які пов'язані з ними – це біля 800 осіб. Ця група в нас функціонує три місяці, і ми, звичайно, працюємо з американською стороною”, – повідомила Венедіктова.

Деталі

За словами Генерального прокурора, щодня до списку воєнних злочинів додається ще 200-300. На сьогоднішній день зафіксовано 18 871 воєнних злочинів.

“Звичайно, ми не можемо розслідувати всі ефективно, одночасно. В принципі, у нас часто немає доступу ні до людей, ні до території - але це не означає, що ми не мусимо розпочати розслідування. Ми будемо це робити завжди”, – пояснила Венедіктова.

За її словами, наразі вже є 6 вироків суду, 8 справ перебувають в судах на сьогодні, 118 підозрюваних - це безпосередньо військові рф, які вчиняли катування, вбивства цивільних, рушили цивільну інфраструктуру.

Доповнення

Комісія ООН, яка розслідує воєнні злочини рф в Україні, заявила, що їй досі не вдалося встановити офіційного контакту з російською стороною.