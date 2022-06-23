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Офис Генпрокурора зафиксировал 18 871 военных преступлений российских оккупантов – Венедиктова

Офис Генпрокурора зафиксировал 18 871 военных преступлений российских оккупантов – Венедиктова

Киев • УНН

 • 184620 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Офис Генерального прокурора имеет 623 подозреваемых в деле по военным преступлениям российских оккупантов. Официально зафиксировано 18871 военных преступлений россии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.

Цитата

“У нас уже есть 623 подозреваемых в нашем великом деле по преступлениям россии. Конечно, это верхняя верхушка россии относительно военной, политической сферы пропаганды, и агентов. То есть все кроме путина, мишустина, лавровая, потому что они имеют функциональные иммунитеты. Все остальные находятся в статусе подозреваемых. У нас есть отдельная группа по поиску их активов и собственности, непосредственно, в пределах уголовных производств их, и лиц, которые связаны с ними – это около 800 человек. Эта группа у нас функционирует три месяца, и мы, конечно, работаем с американской стороной”, – сообщила Венедиктова.

Подробности

По словам Генерального прокурора, ежедневно в список военных преступлений прибавляется еще 200-300. На сегодняшний день зафиксировано 18871 военных преступлений.

“Конечно, мы не можем расследовать все эффективно, одновременно. В принципе, у нас часто нет доступа ни к людям, ни к территории – но это не значит, что мы не должны начать расследование. Мы будем это делать всегда”, – объяснила Венедиктова.

По ее словам, сейчас уже есть 6 приговоров суда, 8 дел находятся в судах на сегодняшний день, 118 подозреваемых - это непосредственно военные рф, совершавшие пытки, убийства гражданских, двинувшие гражданскую инфраструктуру.

Дополнение

Комиссия ООН, расследующая военные преступления РФ в Украине, заявила, что ей до сих пор не удалось установить официальный контакт с российской стороной.

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