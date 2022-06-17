росія уникає контактів зі слідчими ООН, які розслідують воєнні злочини рф в Україні - ЗМІ

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“Спроби розпочати діалог з Місією росії в Женеві не увінчалися успіхом, однак комісія продовжить спроби встановити контакт”, — заявив Мозе.

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Також він зазначив, що на нинішньому етапі поки зарано говорити про офіційні висновки, проте, за його словами, комісія зібрала велику кількість доказів та опрацьовує їх.

Нагадаємо

Зібрана незалежною міжнародною комісією ООН в Україні інформація, за умови подальшого підтвердження, справді може підтвердити думку про порушення міжнародного права, які можуть досягти статусу воєнних злочинів.