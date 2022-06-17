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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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росія уникає контактів зі слідчими ООН, які розслідують воєнні злочини рф в Україні - ЗМІ

росія уникає контактів зі слідчими ООН, які розслідують воєнні злочини рф в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 188603 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Комісія ООН, яка розслідує воєнні злочини рф в Україні, заявила, що їй досі не вдалося встановити офіційного контакту з російською стороною. Як пише Reuters, про це заявив голова незалежної комісії Ерік Мозе, інформує УНН.

Цитата

“Спроби розпочати діалог з Місією росії в Женеві не увінчалися успіхом, однак комісія продовжить спроби встановити контакт”, — заявив Мозе.

Деталі

Також він зазначив, що на нинішньому етапі поки зарано говорити про офіційні висновки, проте, за його словами, комісія зібрала велику кількість доказів та опрацьовує їх.

Нагадаємо 

Зібрана незалежною міжнародною комісією ООН в Україні інформація, за умови подальшого підтвердження, справді може підтвердити думку про порушення міжнародного права, які можуть досягти статусу воєнних злочинів.

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