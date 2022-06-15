Комісія ООН побачила в Україні факти агресії, що можуть сягати рівня воєнних злочинів: поки не дає їм правової оцінки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Зібрана незалежною міжнародною комісією ООН в Україні інформація, за умови подальшого підтвердження, справді може підтвердити думку про порушення міжнародного права, які можуть досягти статусу воєнних злочинів. Про це заявив голова комісії ООН Ерік Мьосе під час брифінгу у середу, пише УНН.
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"На цьому етапі ми не можемо зробити жодних фактичних висновків або висловитися з питань правового визначення подій, однак за умови подальшого підтвердження отримана інформація і відвідані місця, знищення, можуть підтвердити думку про серйозні порушення міжнародного права та прав людини, міжнародного гуманітарного права, навіть досягнення також рівня воєнних злочинів і злочинів проти людяності у цих регіонах", - сказав Мьосе за підсумками першого візиту комісії до України.
Деталі
Голова комісії повідомив, що під час 10-денного візиту небагаточисельна команда комісії побувала в Києві, Бучі, Ірпені, Харкові та Сумах, і назвав візит "продуктивним".
З його слів, у Бучі та в Ірпені комісія "отримала інформацію про довільні вбивства цивільних, знищення та розграбування майна, а також напади на цивільну інфраструктуру, у тому числі на школи".
"У Харківській та Сумській областях комісія побачила знищення великих міських територій, як стверджується, внаслідок авіаційних бомбардувань, артилерійських обстрілів та ракетних ударів по цивільних цілях", - зазначив він.
Доповнення
В ООН призначили комісію для розслідування воєнних злочинів в Україні ще у березні.