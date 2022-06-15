Комісія ООН побачила в Україні факти агресії, що можуть сягати рівня воєнних злочинів: поки не дає їм правової оцінки

Цитата

"На цьому етапі ми не можемо зробити жодних фактичних висновків або висловитися з питань правового визначення подій, однак за умови подальшого підтвердження отримана інформація і відвідані місця, знищення, можуть підтвердити думку про серйозні порушення міжнародного права та прав людини, міжнародного гуманітарного права, навіть досягнення також рівня воєнних злочинів і злочинів проти людяності у цих регіонах", - сказав Мьосе за підсумками першого візиту комісії до України.

Деталі

Голова комісії повідомив, що під час 10-денного візиту небагаточисельна команда комісії побувала в Києві, Бучі, Ірпені, Харкові та Сумах, і назвав візит "продуктивним".

З його слів, у Бучі та в Ірпені комісія "отримала інформацію про довільні вбивства цивільних, знищення та розграбування майна, а також напади на цивільну інфраструктуру, у тому числі на школи".

"У Харківській та Сумській областях комісія побачила знищення великих міських територій, як стверджується, внаслідок авіаційних бомбардувань, артилерійських обстрілів та ракетних ударів по цивільних цілях", - зазначив він.

Доповнення

В ООН призначили комісію для розслідування воєнних злочинів в Україні ще у березні.