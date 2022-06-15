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Комиссия ООН увидела в Украине факты агрессии, которые могут достигать уровня военных преступлений: пока не дает им правовой оценки

Киев • УНН

 • 257068 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Собранная независимой международной комиссией ООН в Украине информация, при условии дальнейшего подтверждения, действительно может подтвердить мнение о нарушении международного права, которые могут достичь статуса военных преступлений. Об этом заявил глава комиссии ООН Эрик Мёсе во время брифинга в среду, пишет УНН.

Цитата

"На этом этапе мы не можем сделать никаких фактических выводов или высказаться по вопросам правового определения событий, однако при условии дальнейшего подтверждения полученная информация и посещенные места, уничтожения, могут подтвердить мнение о серьезных нарушениях международного права и прав человека, международного гуманитарного права, даже достижения также уровня военных преступлений и преступлений против человечности в этих регионах", - сказал Мёсе по итогам первого визита комиссии в Украину.

Детали

Глава комиссии сообщил, что во время 10-дневного визита немногочисленная команда комиссии побывала в Киеве, Буче, Ирпене, Харькове и Сумах, и назвал визит "продуктивным".

По его словам, в Буче и в Ирпене комиссия "получила информацию о произвольных убийствах гражданских, уничтожении и разграблении имущества, а также нападениях на гражданскую инфраструктуру, в том числе на школы".

"В Харьковской и Сумской областях комиссия увидела уничтожение крупных городских территорий, как утверждается, в результате авиационных бомбардировок, артиллерийских обстрелов и ракетных ударов по гражданским целям", - отметил он.

Дополнение

В ООН назначили комиссию по расследованию военных преступлений в Украине еще в марте.

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