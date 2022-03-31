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В ООН призначили комісію для розслідування воєнних злочинів в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. В ООН повідомили, що призначили членів слідчої комісії по Україні для розслідування злочинів у контексті агресії проти України з боку російської федерації, пише УНН.

В ООН призначили комісію для розслідування воєнних злочинів в Україні

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"Президент Ради з прав людини, посол Федеріко Вільєгас (Аргентина) сьогодні (30 березня - ред.) оголосив про призначення Еріка Мосе з Норвегії, Ясмінки Джумхур з Боснії і Герцеґовини та Пабло де Грейфа з Колумбії на посади трьох незалежних членів нещодавно створеної Комісії з розслідування порушень в Україні. Пан Мосе буде виконувати функції голови Комісії", - сказано у повідомленні.

Деталі

Резолюцією 49/1 від 4 березня 2022 року, прийнятою на "термінових дебатах", Рада з прав людини вирішила заснувати незалежну міжнародну комісію з розслідування порушень, у складі трьох експертів, експерток, призначених президентом Ради з прав людини. Комісії було доручено розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини й порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії проти України з боку російської федерації.

Комісія з трьох осіб також отримала мандат на "збирання, узагальнення та аналіз доказів таких порушень і утисків, включно з їх ґендерним виміром, а також на систематичну реєстрацію та зберігання всіх відомостей, документів та доказів, включаючи записи опитувань, показання свідків та матеріали судової експертизи, відповідно до стандартів міжнародного права, на випадок будь-яких майбутніх судових розглядів".

Комісію, що створено на початковий термін у один рік, попросили "встановити факти, обставини та першопричини будь-яких подібних порушень і утисків", а також доповнити роботу моніторингової місії з прав людини в Україні, закріпити її результати та спиратися на них, у тісній координації з місією та Управлінням Верховного комісара з прав людини.

Орган з розслідування також отримав запит на встановлення, де це можливо, осіб та структур, відповідальних за порушення прав людини та пов’язані з ними злочини, скоєні в Україні, для притягнення їх до відповідальності. Йому було доручено давати рекомендації з метою припинення безкарності та забезпечення кримінальної відповідальності, а також доступу жертв до правосуддя.

Комісарам, які виконуватимуть обов’язки у особистій якості, було запропоновано представити Раді з прав людини усну оновлену інформацію про свою роботу на 51-й сесії Ради у вересні 2022 року та вичерпну письмову доповідь на її 52-й сесії у березні 2023 року. Вони також представлять доповідь Генеральній Асамблеї ООН на її 77-й сесії.

Доповнення

В Україні розслідують вже понад 3 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів.

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