В ООН назначили комиссию для расследования военных преступлений в Украине

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"Президент Совета по правам человека, посол Федерико Вильегас (Аргентина) сегодня (30 марта - ред.) объявил о назначении Эрика Мосэ из Норвегии, Ясминки Джумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Грейфа из Колумбии на должности трех независимых членов недавно созданной Комиссии по расследованию нарушений в Украине. Господин Мосэ будет выполнять функции председателя комиссии", - сказано в сообщении.

Детали

Резолюцией 49/1 от 4 марта 2022 года, принятой на "срочных дебатах", Совет по правам человека решил учредить независимую международную комиссию по расследованию нарушений, в составе трех экспертов, назначенных президентом Совета по правам человека. Комиссии было поручено расследовать все вероятные нарушения и ущемления прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления, в контексте агрессии против Украины со стороны российской федерации.

Комиссия из трех человек также получила мандат на "сбор, обобщение и анализ доказательств таких нарушений и притеснений, включительно с их гендерным измерением, а также на систематическую регистрацию и хранение всех сведений, документов и доказательств, включая записи опросов, показания свидетелей и материалы судебной экспертизы, согласно стандартам международного права, на случай будущих судебных разбирательств".

Комиссию, что создана на первоначальный срок в один год, попросили "установить факты, обстоятельства и первопричины любых подобных нарушений и притеснений", а также дополнить работу мониторинговой миссии по правам человека в Украине, закрепить ее результаты и опираться на них, в тесной координации с миссией и Управлением Верховного комиссара по правам человека.

Орган по расследованию также получил запрос на установление, где это возможно, лиц и структур, ответственных за нарушение прав человека и связанные с ними преступления, совершенные в Украине, для привлечения их к ответственности. Ему было поручено давать рекомендации с целью прекращения безнаказанности и обеспечения уголовной ответственности, а также доступа жертв к правосудию.

Комиссарам, которые будут исполнять обязанности в личном качестве, было предложено представить Совету по правам человека устную обновленную информацию о своей работе на 51-й сессии Совета в сентябре 2022 года и исчерпывающий письменный доклад на его 52-й сессии в марте 2023 года. Они также представят доклад Генеральной Ассамблее ООН на ее 77-й сессии.

Дополнение

В Украине расследуют уже более 3 тысяч уголовных производств по военным преступлениям.