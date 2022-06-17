россия избегает контактов со следователями ООН, которые расследуют военные преступления рф в Украине - СМИ

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Комиссия ООН, расследующая военные преступления рф в Украине, заявила, что ей до сих пор не удалось установить официальный контакт с российской стороной. Как пишет Reuters, об этом заявил глава независимой комиссии Эрик Мозе, информирует УНН.

Цитата

“Попытки начать диалог с Миссией россии в Женеве не увенчались успехом, однако комиссия продолжит попытки установить контакт”, — заявил Мозе.

Детали

Также он отметил, что на нынешнем этапе пока рано говорить об официальных выводах, однако, по его словам, комиссия собрала большое количество доказательств и прорабатывает их.

Напомним 

Собранная независимой международной комиссией ООН в Украине информация, при дальнейшем подтверждении, действительно может подтвердить мнение о нарушении международного права, которые могут достичь статуса военных преступлений.

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