россия избегает контактов со следователями ООН, которые расследуют военные преступления рф в Украине - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Комиссия ООН, расследующая военные преступления рф в Украине, заявила, что ей до сих пор не удалось установить официальный контакт с российской стороной. Как пишет Reuters, об этом заявил глава независимой комиссии Эрик Мозе, информирует УНН.
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“Попытки начать диалог с Миссией россии в Женеве не увенчались успехом, однако комиссия продолжит попытки установить контакт”, — заявил Мозе.
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Также он отметил, что на нынешнем этапе пока рано говорить об официальных выводах, однако, по его словам, комиссия собрала большое количество доказательств и прорабатывает их.
Напомним
Собранная независимой международной комиссией ООН в Украине информация, при дальнейшем подтверждении, действительно может подтвердить мнение о нарушении международного права, которые могут достичь статуса военных преступлений.