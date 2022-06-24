Харьковская область: россияне убили еще троих мирных жителей, среди раненых - маленькие дети
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. За сутки в Харьковской области обстрелами оккупантов ранены 13 мирных жителей, в том числе двое маленьких детей. Три человека погибли. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, со ссылкой на информацию ОВА сообщает УНН.
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"Этой ночью враг обстрелял Киевский район Харькова, район ХТЗ. Поврежден объект спортивной инфраструктуры. Предварительно, никто не пострадал. На территории области в течение последних суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы. Разрушены жилые дома и хозяйственные сооружения. Есть раненые и погибшие", - сообщил Синегубов.
Детали
По данным главы ОВА:
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- В Чугуеве вчера ранения получили 6 человек, в том числе 2 детей 6 и 9 лет.
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- Еще 1 человек ранен в селе Большая Бабка.
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- В Золочеве 1 человек ранен.
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- В селе Андреевка Изюмского района ранены 2 гражданских.
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- В городе Балаклея вчера 2 человека погибли. Сегодня утром в результате обстрела 1 женщина ранена, еще 1 женщина погибла, а ее муж получил ранения.
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- Сегодня утром было обстреляно село Кутузовка Харьковского района. 1 человек получил ранение.
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"На линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг сосредоточен на удержании ранее занятых позиций и активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп. В районе Изюма россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру и готовят продолжение наступления в направлении города Славянск. Наши защитники уничтожать врага и держать свои рубежи", - отметил глава Харьковской ОВА.
Дополнение
Харьков ночью всколыхнули четыре мощных взрыва, вражеская ракета попала в спорткомплекс.