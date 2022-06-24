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Харьковская область: россияне убили еще троих мирных жителей, среди раненых - маленькие дети

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КИЕВ. 24 июня. УНН. За сутки в Харьковской области обстрелами оккупантов ранены 13 мирных жителей, в том числе двое маленьких детей. Три человека погибли. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, со ссылкой на информацию ОВА сообщает УНН

Цитата

"Этой ночью враг обстрелял Киевский район Харькова, район ХТЗ. Поврежден объект спортивной инфраструктуры. Предварительно, никто не пострадал. На территории области в течение последних суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы. Разрушены жилые дома и хозяйственные сооружения. Есть раненые и погибшие", - сообщил Синегубов.

Детали

По данным главы ОВА:

  • В Чугуеве вчера ранения получили 6 человек, в том числе 2 детей 6 и 9 лет.
  • Еще 1 человек ранен в селе Большая Бабка.
  • В Золочеве 1 человек ранен.
  • В селе Андреевка Изюмского района ранены 2 гражданских.
  • В городе Балаклея вчера 2 человека погибли. Сегодня утром в результате обстрела 1 женщина ранена, еще 1 женщина погибла, а ее муж получил ранения.
  • Сегодня утром было обстреляно село Кутузовка Харьковского района. 1 человек получил ранение.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг сосредоточен на удержании ранее занятых позиций и активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп. В районе Изюма россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру и готовят продолжение наступления в направлении города Славянск. Наши защитники уничтожать врага и держать свои рубежи", - отметил глава Харьковской ОВА.

Дополнение

Харьков ночью всколыхнули четыре мощных взрыва, вражеская ракета попала в спорткомплекс.

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