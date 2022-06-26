россия уничтожила более 4 тысяч жилых домов в Харьковской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. российская федерация с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины уничтожила 4 019 жилых домов в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, информирует УНН.
Детали
По его информации, на сегодняшний день российская агрессия разрушила 4 019 жилых домов в Харьковской области, 97 медицинских заведений, 427 учебных заведений, 62 заведений культуры и 12 промышленных предприятий.
Цитата
«Оккупанты продолжают хаотические обстрелы нашей области, терроризируя мирное население. Все мы видели последствия ночных ударов: разрушенные дома и медицинское учреждение, пожары и несколькометровые воронки от ракет. Враг бъет из реактивных систем залпового огня, наносит ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам», - говорится в сообщении.
Напомним
Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому району Харькова – попали в двухэтажный дом, травмированы два человека.
Российские оккупанты продолжают из артиллерии и РСЗО обстреливать Харьков и Харьковскую область. За прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова.
Враг обстрелял Киевский район Харькова, район ХТЗ. Поврежден объект спортивной инфраструктуры. Предварительно никто не пострадал. На территории области в течение последних суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Есть раненые и погибшие.