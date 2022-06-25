Харків та область: обстрілами пошкоджено житлові будинки, є загиблі

Протягом минулої доби ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова.

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Пошкоджені приватні домоволодіння, 9 та 10 поверхи офісної будівлі в центрі міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

«На території області ворог минулої доби обстрілював Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж, є загиблі та поранені.

Внаслідок російських обстрілів, за даними обласного Центру екстреної медично допомоги, в Ізюмському районі 5 мирних мешканців поранені, жінка 59 років загинула. В м. Чугуїв 2 поранених, в Чугуївському районі поранення отримав фельдшер екстреної меддопомоги. 1 людина поранена в Харківському районі», - повідомив Синєгубов у себе в Телеграм-каналі.

Він також додав, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати село Уди, що біля кордону з рф. Наші захисники відбили штурм та змусили ворога відійти з втратами.

«В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Довгенького та Долини. Сили оборони України тримають свої позиції», - повідомив Синєгубов.