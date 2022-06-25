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Харків та область: обстрілами пошкоджено житлові будинки, є загиблі

Харків та область: обстрілами пошкоджено житлові будинки, є загиблі

Київ • УНН

 • 306313 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Російські окупанти продовжують з артилерії та РСЗВ обстрілювати Харків та Харківську область. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Протягом минулої доби ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова.

Деталі

Пошкоджені приватні домоволодіння, 9 та 10 поверхи офісної будівлі в центрі міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

«На території області ворог минулої доби обстрілював Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж, є загиблі та поранені.

Внаслідок російських обстрілів, за даними обласного Центру екстреної медично допомоги, в Ізюмському районі 5 мирних мешканців поранені, жінка 59 років загинула. В м. Чугуїв 2 поранених, в Чугуївському районі поранення отримав фельдшер екстреної меддопомоги. 1 людина поранена в Харківському районі», - повідомив Синєгубов у себе в Телеграм-каналі.

Він також додав, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати село Уди, що біля кордону з рф. Наші захисники відбили штурм та змусили ворога відійти з втратами.

«В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Довгенького та Долини. Сили оборони України тримають свої позиції», - повідомив Синєгубов.

Українські Національні Новини

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