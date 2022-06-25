Харьков и область: обстрелами повреждены жилые дома, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Российские оккупанты продолжают из артиллерии и РСЗО обстреливать Харьков и Харьковскую область. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
За прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова.
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Повреждены частные домовладения, 9 и 10 этажи офисного здания в центре города. По предварительной информации, пострадавших нет.
«На территории области враг за минувшие сутки обстреливал Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров, есть погибшие и раненые.
В результате российских обстрелов, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Изюмском районе 5 мирных жителей ранены, женщина 59 лет погибла. В г. Чугуев 2 раненых, в Чугуевском районе ранения получил фельдшер экстренной медпомощи. 1 человек ранен в Харьковском районе», - сообщил Синегубов у себя в Телеграмм-канале.
Он также добавил, что на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении россияне пытались штурмовать село Уды около границы с РФ. Наши защитники отразили штурм и заставили врага отойти с потерями.
«В районе Изюма враг ведет наступление в направлении Довгенького и Долины. Силы обороны Украины держат свои позиции», – сообщил Синегубов.