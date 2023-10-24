Армія рф вдарила по Харківщині з артилерії: двоє чоловіків загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Окупанти обстріляли село Подоли на Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загинуло двоє чоловіків, передає УНН.
Цитата
"Внаслідок обстрілу село Подоли Куп’янського району загинули 2 цивільних чоловіків 57 та 50 років.
За попередніми даними, армія рф завдала ударів із артилерії. Зруйновано господарчу споруду, пошкоджено паркан, 2 легкових автомобіля", - написав Синєгубов.
Додамо
За його словами, на місці працюють правоохоронці та фіксують чергові злочини окупанта проти цивільного населення Харківщини.
Нагадаємо
російські окупанти минулої доби обстріляли близько 15 населених пунктів Харківської області. Вони не полишають спроб просунутися на Харківщині, проте безуспішно.