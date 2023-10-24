Армия рф ударила по Харьковщине из артиллерии: двое мужчин погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Оккупанты обстреляли село Подолы на Харьковщине. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, погибли двое мужчин, передает УНН.
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"Вследствие обстрела село Подолы Купянского района погибли 2 гражданских мужчин 57 и 50 лет.
По предварительным данным, армия рф нанесла удары из артиллерии. Разрушена хозяйственная постройка, поврежден забор, 2 легковых автомобиля", - написал Синегубов.
Добавим
По его словам, на месте работают правоохранители и фиксируют очередные преступления оккупанта против гражданского населения Харьковщины.
Напомним
российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области. Они не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине, однако безуспешно.