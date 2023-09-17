Армія рф обстріляла Садове на Херсонщині, травмовано поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Російські окупанти обстріляли Садове на Херсонщині. Правоохоронець отримав травму спини внаслідок обстрілу. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
Цитата
«Вдень окупанти вчергове обстрілювали Херсонщину. Під вогнем було і Садове. Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у лікарні йому надали необхідну допомогу. Зараз його здоров’ю нічого не загрожує.
Доповнення
Близько 14:50 окупанти вгатили по Томиній Балці на Херсонщині. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив літній чоловік, який в результаті загинув.