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Армія рф обстріляла Садове на Херсонщині, травмовано поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Російські окупанти обстріляли Садове на Херсонщині. Правоохоронець отримав травму спини внаслідок обстрілу. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.

Цитата

«Вдень окупанти вчергове обстрілювали Херсонщину. Під вогнем було і Садове. Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у лікарні йому надали необхідну допомогу. Зараз його здоров’ю нічого не загрожує.

Доповнення

Близько 14:50 окупанти вгатили по Томиній Балці на Херсонщині. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив літній чоловік, який в результаті загинув.

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