Армия рф обстреляла Садовое на Херсонщине, травмирован полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Садовое на Херсонщине. Правоохранитель получил травму спины в результате обстрела. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.
Цитата
«Днем оккупанты в очередной раз обстреливали Херсонщину. Под огнем было и Садовое. Травму спины в результате обстрела получил правоохранитель», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в больнице ему оказали необходимую помощь. Сейчас его здоровью’ничего не угрожает.
Дополнение
Около 14:50 оккупанты всадили по Томиной Балке на Херсонщине. Под огонь на своем подворье попал пожилой мужчина, который в результате погиб.