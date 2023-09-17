Армия рф обстреляла Садовое на Херсонщине, травмирован полицейский

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Садовое на Херсонщине. Правоохранитель получил травму спины в результате обстрела. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

Цитата

«Днем оккупанты в очередной раз обстреливали Херсонщину. Под огнем было и Садовое. Травму спины в результате обстрела получил правоохранитель», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в больнице ему оказали необходимую помощь. Сейчас его здоровью’ничего не угрожает.

Дополнение

Около 14:50 оккупанты всадили по Томиной Балке на Херсонщине. Под огонь на своем подворье попал пожилой мужчина, который в результате погиб.

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