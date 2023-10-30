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Армія Ізраїлю заявила про продовження наземних операцій у секторі Гази

Київ • УНН

 • 45663 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Війська ЦАХАЛ продовжують розширювати наземні операції в секторі Газа, повідомили у понеділок у зведенні в Армії оборони Ізраїлю, пише УНН.

Армія Ізраїлю заявила про продовження наземних операцій у секторі Гази

Цитата

"Протягом ночі ЦАХАЛ продовжив наземні операції в секторі Газа. Під час зіткнень з терористами в секторі Газа війська ЦАХАЛ знищили десятки терористів, які забарикадувалися в будівлях і тунелях і намагалися атакувати війська", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, під час одного інциденту літальний апарат ЦАХАЛ, яким керували сухопутні війська ЦАХАЛ, "вдарив по плацдарму всередині будівлі, що належить терористичній організації ХАМАС, у ньому перебувало понад 20 бойовиків ХАМАС".

Окрім того, як вказано, "протягом останніх кількох днів ЦАХАЛ завдав ударів по понад 600 терористичних цілях, включаючи склади зброї, десятки пускових позицій протитанкових ракет, а також схованки та плацдарми, які використовує терористична організація ХАМАС".

"Протягом ночі військовослужбовці ЦАХАЛ виявили озброєних терористів і пусковий пункт протитанкових ракет в районі університету Аль-Азхар і спрямували винищувач, щоб завдати по них удар", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що війна проти ХАМАС увійшла в другу фазу з наземною операцією.

כוחות צה"ל ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה; במהלך הלילה חיסלו הכוחות מחבלי חמאס והשמידו תשתיות טרור ומתחמים צבאיים.

צה"ל המשיך במהלך הלילה בהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה >> pic.twitter.com/kl2FfAvhxl

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023

בהיתקלויות עם מחבלים ברצועת עזה, חיסלו לוחמי צה"ל עשרות מחבלים אשר התבצרו במבנים וניסו לפגוע בכוחות. במהלך אחד מהאירועים, כלי טיס בהכוונת הלוחמים בשטח תקף מבנה כינוס של ארגון הטרור חמאס ובו מעל ל-20 מחבלים >> pic.twitter.com/Yv29M6lwoP

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023

תמונות נוספות מהרחבת הפעילות הקרקעית של כוחות צה"ל ברצועת עזה: https://t.co/fkyke5yz9w pic.twitter.com/hUOkRJtvIl

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023

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