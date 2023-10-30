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Financial Times

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Калибр (семейство ракет)

Армия Израиля заявила о продолжении наземных операций в cекторе Газа

Киев • УНН

 • 45663 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Войска ЦАХАЛ продолжают расширять наземные операции в секторе Газа, сообщили в понедельник в сводке в Армии обороны Израиля, пишет УНН.

Армия Израиля заявила о продолжении наземных операций в cекторе Газа

Цитата

"Ночью ЦАХАЛ продолжил наземные операции в секторе Газа. Во время столкновений с террористами в секторе Газа войска ЦАХАЛ уничтожили десятки террористов, которые забаррикадировались в зданиях и тоннелях и пытались атаковать войска", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, во время одного инцидента летательный аппарат ЦАХАЛ, которым управляли сухопутные войска ЦАХАЛ, "ударил по плацдарму внутри здания, принадлежащего террористической организации ХАМАС, в нем находилось более 20 боевиков ХАМАС".

Кроме того, как указано, "за последние несколько дней ЦАХАЛ нанес удары по более чем 600 террористическим целям, включая склады оружия, десятки пусковых позиций противотанковых ракет, а также тайники и плацдармы, используемые террористической организацией ХАМАС".

"В течение ночи военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили вооруженных террористов и пусковой пункт противотанковых ракет в районе университета Аль-Азхар и направили истребитель, чтобы нанести по им удар", - отмечается в сообщении.

Напомним

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что война против ХАМАС вошла во вторую фазу с наземной операцией.

כוחות צה"ל ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה; במהלך הלילה חיסלו הכוחות מחבלי חמאס והשמידו תשתיות טרור ומתחמים צבאיים.

צה"ל המשיך במהלך הלילה בהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה > > pic.twitter.com/kl2FfAvhxl

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023

//

בהיתקלויות עם מחבלים ברצועת עזה, חיסלו לוחמי צה"ל עשרות מחבלים אשר התבצרו במבנים וניסו לפגוע בכוחות. במהלך אחד מהאירועים, כלי טיס בהכוונת הלוחמים בשטח תקף מבנה כינוס של ארגון הטרור חמאס ובו מעל ל-20 מחבלים > > pic.twitter.com/Yv29M6lwoP

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023

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תמונות נוספות מהרחבת הפעילות הקרקעית של כוחות צה"ל ברצועת עזה: https://t.co/fkyke5yz9w pic.twitter.com/hUOkRJtvIl

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 30, 2023

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