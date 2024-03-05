Армія рф зранку обстріляла Красногорівку на Донеччині: загинула літня людина
Київ • УНН
Сьогодні вранці внаслідок російського артилерійського обстрілу Красногорівки Донецької області загинув 72-річний чоловік.
російські військові сьогодні вранці з артилерії обстріляли Красногорівку Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинув 72-річний чоловік. Про це повідомив у вівторок голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
1 людина загинула внаслідок обстрілу Красногорівки.. Сьогодні зранку росіяни щільно обстрілювали місто з артилерії — смертельне поранення отримав 72-річний чоловік
Він зазначив, що Красногорівка вже десять років на лінії фронту, і з кожним днем перебувати там стає все небезпечніше.
"Прошу всіх: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!", - закликав Філашкін.
Доповнення
Російські війська за минулу добу вбили одного жителя Донецької області - в Олександрополі. Ще один цивільний в області отримав поранення.