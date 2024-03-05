Армия рф утром обстреляла Красногоровку в Донецкой области: погиб пожилой человек

российские военные сегодня утром из артиллерии обстреляли Красногоровку Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб 72-летний мужчина. Об этом сообщил во вторник председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

1 человек погиб в результате обстрела Красногоровки. Сегодня утром россияне плотно обстреливали город из артиллерии - смертельное ранение получил 72-летний мужчина - написал Филашкин в соцсетях.

Он отметил, что Красногоровка уже десять лет на линии фронта, и с каждым днем находиться там становится все опаснее.

"Прошу всех: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!", - призвал Филашкин.

Дополнение

Российские войска за минувшие сутки убили одного жителя Донецкой области - в Александрополе. Еще один гражданский в области получил ранения.