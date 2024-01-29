Армія рф за добу вдарила по Запорізькій області понад 120 разів: атакувала 37 дронами, била з артилерії
Київ • УНН
російські війська завдали понад 120 ударів по 18 населених пунктах у Запорізькій області України, в тому числі 37 ударів з безпілотників.
У Запорізькій області за минулу добу російські війська здійснили 126 ударів, зокрема 37 дронових атак, під ворожим вогнем були 18 населених пунктів, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Військовослужбовці рф гатили по 18 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 126 ударів
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З його слів, окупанти здійснили 2 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки та Роботиного, а також 37 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Левадному, Чарівному, Гуляйпільському, Новоданилівці й П'ятихатках.
85 артударів прийшлися по території Оріхова, Роботиного, Малої Токмачки, Левадного, Білогір'я, Щербаків, Приютного, Новоандріївки, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.
"Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - заявив Малашко.
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