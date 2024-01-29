Армия рф за сутки ударила по Запорожской области более 120 раз: атаковала 37 дронами, била из артиллерии

В Запорожской области за минувшие сутки российские войска совершили 126 ударов, в том числе 37 дроновых атак, под вражеским огнем были 18 населенных пунктов, сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Военнослужащие рф били по 18 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 126 ударов - написал Малашко в Telegram.

Детали

По его словам, оккупанты осуществили 2 РСЗО-обстрела Малой Токмачки и Роботино, а также 37 БПЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Левадному, Волшебному, Гуляйпольскому, Новоданиловке и Пятихаткам.

85 артударов пришлись по территории Орехова, Роботино, Малой Токмачки, Левадного, Белогорья, Щербаков, Приютного, Новоандреевки, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

"Поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов. Без пострадавших", - заявил Малашко.

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