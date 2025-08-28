$41.400.03
Армія рф втратила 880 солдатів та 40 артсистем за добу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 154 перегляди

27 серпня російська армія втратила 880 військових, 4 танки та 40 артилерійських систем. Загальні втрати противника з 24.02.22 по 28.08.25 становлять понад 1 мільйон особового складу.

Армія рф втратила 880 солдатів та 40 артсистем за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 27 серпня російська армія втратила в Україні 880 військових, 4 танки та 40 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1079630 (+880) осіб ліквідовано  

танків ‒ 11139 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 23185 (+7)

артилерійських систем ‒ 32064 (+40)

РСЗВ ‒ 1474 (+2)

засоби ППО ‒ 1212 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 53961 (+325)

крилаті ракети ‒ 3598 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60007 (+120)

спеціальна техніка ‒ 3952 (+2)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

З початку доби 27 серпня відбулося 110 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли. 

Сили оборони зупинили просування росіян і продовжують контролювати село Запорізьке на Дніпропетровщіни - Генштаб26.08.25, 17:22 • 2974 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна