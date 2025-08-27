110 бойових зіткнень: ворог атакує Україну авіацією та дронами - Геншаб

$41.400.03
48.270.21
uken
17:11 • 4350 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
15:38 • 15683 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 88306 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 60203 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 34335 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 55055 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 45345 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 45339 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 112960 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 118601 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
64%
753мм
Популярнi новини
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 67170 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 56772 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде15:01 • 32343 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки15:18 • 31437 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 19437 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки15:18 • 31635 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде15:01 • 32554 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 88273 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 111322 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 112941 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Угорщина
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 19541 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 57039 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 67436 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 67115 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 100997 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Мі-8
Дія (сервіс)
E-6 Mercury
Детонатор

110 бойових зіткнень: ворог атакує Україну авіацією та дронами - Геншаб

Київ • УНН

 • 44 перегляди

З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень, ворог завдав 56 авіаударів та 1647 ударів дронами. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де відбито 33 штурми.

110 бойових зіткнень: ворог атакує Україну авіацією та дронами - Геншаб

З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли. Проце повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Шість бойових зіткнень відбулося сьогодні на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Протягом доби ворог здійснив 165 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню; завдав 12 авіаційних ударів, скинув 23 керовані бомби.

Три атаки відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне. Дотепер не вщухають два боєзіткнення поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався прорватися на наші оборонні позиції у районі Куп’янська. Чотири атаки тривають до цього часу.

Двадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Дотепер тривають дев’ять бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська. Одне бойове зіткнення триває до цього часу.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, протягом дня, агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 151 окупанта, з яких 107 – безповоротно. Також наші захисники знешкодили бойову броньовану машину, гармату, сім автомобілів, мотоцикл, 84 безпілотні літальні апарати та ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами

- додали у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 15 атак у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках від початку доби наступальних дій противника не зафіксовано, проте, ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Миколаївка.

Міжнародні фірми фінансують мільйон російських солдатів через податки- ЗМІ27.08.25, 20:06 • 1908 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Державний кордон України
Україна