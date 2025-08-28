Армия РФ потеряла 880 солдат и 40 артсистем за сутки – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 27 августа, российская армия потеряла в Украине 880 военных, 4 танка и 40 артиллерийских систем. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1079630 (+880) человек ликвидировано

танков ‒ 11139 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 23185 (+7)

артиллерийских систем ‒ 32064 (+40)

РСЗО ‒ 1474 (+2)

средства ПВО ‒ 1212 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 53961 (+325)

крылатые ракеты ‒ 3598 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60007 (+120)

специальная техника ‒ 3952 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

С начала суток 27 августа произошло 110 боевых столкновений. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 56 авиационных ударов, применив 84 управляемые авиабомбы. Зафиксировано 1647 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3554 артиллерийских обстрела.

