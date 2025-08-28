Армия РФ потеряла 880 солдат и 40 артсистем за сутки – Генштаб ВСУ

$41.400.03
48.270.21
ukenru
04:08 • 3460 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
00:34 • 21652 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, десятки раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения
27 августа, 17:11 • 37820 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 24049 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 46100 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 128291 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 80058 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 49032 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 64002 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 50753 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.6м/с
75%
755мм
Популярные новости
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева27 августа, 20:53 • 27924 просмотра
Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»27 августа, 22:32 • 19666 просмотра
Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР23:52 • 6970 просмотра
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известноVideo01:25 • 14099 просмотра
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали03:16 • 5620 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 60144 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 61520 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 128284 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 130818 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 98967 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Си Цзиньпин
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Беларусь
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 41397 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 78315 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 82756 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 81068 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 114526 просмотра
Актуальное
Ту-95
Х-101
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Шахед-136

Армия РФ потеряла 880 солдат и 40 артсистем за сутки – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 92 просмотра

27 августа российская армия потеряла 880 военных, 4 танка и 40 артиллерийских систем. Общие потери противника с 24.02.22 по 28.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава.

Армия РФ потеряла 880 солдат и 40 артсистем за сутки – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 27 августа, российская армия потеряла в Украине 880 военных, 4 танка и 40 артиллерийских систем. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1079630 (+880) человек ликвидировано  

танков ‒ 11139 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 23185 (+7)

артиллерийских систем ‒ 32064 (+40)

РСЗО ‒ 1474 (+2)

средства ПВО ‒ 1212 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 53961 (+325)

крылатые ракеты ‒ 3598 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60007 (+120)

специальная техника ‒ 3952 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

С начала суток 27 августа произошло 110 боевых столкновений. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 56 авиационных ударов, применив 84 управляемые авиабомбы. Зафиксировано 1647 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3554 артиллерийских обстрела. 

Силы обороны остановили продвижение россиян и продолжают контролировать село Запорожское на Днепропетровщине - Генштаб26.08.25, 17:22 • 2974 просмотра

Вероника Марченко

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина