Армія рф вночі скинула керовану авіабомбу на Берислав на Херсонщині: є руйнування

російські війська вночі вдарили з авіації по Бериславу Херсонської області, скинули авіабомбу на магазин. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Берислав. Цієї ночі росіяни вдарили по місту з авіації. Керовану авіаційну бомбу скинули на магазин. Внаслідок влучання будівля знищена вщент - написав Прокудін у Telegram.

За його словами, постраждалих серед місцевих жителів немає.

Доповнення

У Херсонській області за минулу добу російська армія здійснила 91 обстріл, випустивши 446 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. Через російську агресію одна людина загинула, ще 2 — дістали поранення.

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