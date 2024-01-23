Армия рф ночью сбросила управляемую авиабомбу на Берислав в Херсонской области: есть разрушения

российские войска ночью ударили из авиации по Бериславу Херсонской области, сбросили авиабомбу на магазин. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Берислав. Этой ночью россияне ударили по городу из авиации. Управляемую авиационную бомбу сбросили на магазин. В результате попадания здание уничтожено до основания - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, пострадавших среди местных жителей нет.

Дополнение

В Херсонской области за минувшие сутки российская армия совершила 91 обстрел, выпустив 446 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 2 - получили ранения.

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