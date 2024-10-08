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Армія рф обстріляла магазин у передмісті Херсона: є постраждалі

Армія рф обстріляла магазин у передмісті Херсона: є постраждалі

Київ • УНН

 • 11857 перегляди

Внаслідок артилерійського удару по магазину в Антонівці постраждало кілька людей. 48-річний чоловік отримав важкі травми, а 51-річна жінка постраждала від атаки дрона.

Внаслідок артилерійського удару російських військ по магазину в Антонівці, передмісті Херсона, постраждало кілька людей, 48-річний чоловік отримав тяжкі травми. А 51-річна жінка в Антонівці вранці постраждала від ворожої атаки дрона. Про це повідомили у вівторок у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

російська армія вкрила вогнем магазин в Антонівці. Через ворожий артилерійський удар будівля зазнала серйозних руйнувань.  "Швидка" доставила до лікарні 48-річного чоловіка, який дістав вибухову травму й ампутацію гомілки. Попередньо, є ще кілька постраждалих. Інформація уточнюється

- повідомили в ОВА.

За даними ОВА, також росіяни атакували жінку з БпЛА в Антонівці зранку.

"Окупанти скинули вибухівку з дрона на 51-річну жінку, яка перебувала на вулиці. Потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненям гомілки", - зазначили в ОВА.

Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, ще 24 особи дістали поранення, з них - 4 дитини08.10.24, 08:13 • 15221 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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