Армія рф обстріляла магазин у передмісті Херсона: є постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського удару по магазину в Антонівці постраждало кілька людей. 48-річний чоловік отримав важкі травми, а 51-річна жінка постраждала від атаки дрона.
Внаслідок артилерійського удару російських військ по магазину в Антонівці, передмісті Херсона, постраждало кілька людей, 48-річний чоловік отримав тяжкі травми. А 51-річна жінка в Антонівці вранці постраждала від ворожої атаки дрона. Про це повідомили у вівторок у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
російська армія вкрила вогнем магазин в Антонівці. Через ворожий артилерійський удар будівля зазнала серйозних руйнувань. "Швидка" доставила до лікарні 48-річного чоловіка, який дістав вибухову травму й ампутацію гомілки. Попередньо, є ще кілька постраждалих. Інформація уточнюється
За даними ОВА, також росіяни атакували жінку з БпЛА в Антонівці зранку.
"Окупанти скинули вибухівку з дрона на 51-річну жінку, яка перебувала на вулиці. Потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненям гомілки", - зазначили в ОВА.
Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, ще 24 особи дістали поранення, з них - 4 дитини08.10.24, 08:13 • 15221 перегляд