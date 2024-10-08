Армия рф обстреляла магазин в пригороде Херсона: есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате артиллерийского удара по магазину в Антоновке пострадало несколько человек. 48-летний мужчина получил тяжелые травмы, а 51-летняя женщина пострадала от атаки дрона.
В результате артиллерийского удара российских войск по магазину в Антоновке, пригороде Херсона, пострадало несколько человек, 48-летний мужчина получил тяжелые травмы. А 51-летняя женщина в Антоновке утром пострадала от вражеской атаки дрона. Об этом сообщили во вторник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
российская армия обстреляла магазин в Антоновке. Из-за вражеского артиллерийского удара здание подверглось серьезным разрушениям. "Скорая" доставила в больницу 48-летнего мужчину, который получил взрывную травму и ампутацию голени. Предварительно, есть еще несколько пострадавших. Информация уточняется
По данным ОВА, также россияне атаковали женщину с БпЛА в Антоновке утром.
"Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 51-летнюю женщину, которая находилась на улице. Пострадавшую доставили в больницу со взрывной травмой и осколочным ранением голени", - отметили в ОВА.
Обстрелы Херсонщины: 1 человек погиб, еще 24 человека получили ранения, из них - 4 ребенка8 октября 2024, 05:13 • 12341 просмотр