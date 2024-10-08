Армія рф обстріляла 7 громад Сумщини за ніч: 34 вибухи
Київ • УНН
Російські війська здійснили 32 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи в 7 громадах, переважно від коригованих авіабомб та мінометів.
Російські війська за ніч здійснили 32 обстріли Сумської області, зафіксовано 34 вибухи в 7 громадах, переважно від КАБів та мінометів, повідомили у вівторок у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи", - ідеться у повідомленні.
Обстрілів, як повідомляється, зазнали Сумська, Миколаївська, Білопільська, Миропільська, Глухівська, Есманьська, Свеська громади:
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), КАБ (8 вибухів).
- Свеська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
- Миколаївська громада: здійснено пуск КАБів (4 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано пуски КАБ (11 вибухів).
- Глухівська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).
- Миропільська громада: здійснено пуски КАБів (4 вибухи).
- Сумська громада: зафіксовано пуск КАБів (2 вибухи).
Уже з ранку Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ворогом КАБ в напрямку Сумщини.
Останнім часом ворог на окремих напрямках активно намагається штурмувати позиції прикордонників - ДПСУ 07.10.24, 10:46 • 15910 переглядiв