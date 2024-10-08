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Армія рф обстріляла 7 громад Сумщини за ніч: 34 вибухи

Армія рф обстріляла 7 громад Сумщини за ніч: 34 вибухи

Київ • УНН

 • 12634 перегляди

Російські війська здійснили 32 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи в 7 громадах, переважно від коригованих авіабомб та мінометів.

Російські війська за ніч здійснили 32 обстріли Сумської області, зафіксовано 34 вибухи в 7 громадах, переважно від КАБів та мінометів, повідомили у вівторок у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи", - ідеться у повідомленні.

Обстрілів, як повідомляється, зазнали Сумська, Миколаївська, Білопільська, Миропільська, Глухівська, Есманьська, Свеська громади:

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), КАБ (8 вибухів). 
  • Свеська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
  • Миколаївська громада: здійснено пуск КАБів (4 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано пуски КАБ (11 вибухів).
  • Глухівська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).
  • Миропільська громада: здійснено пуски КАБів (4 вибухи).
  • Сумська громада: зафіксовано пуск КАБів (2 вибухи).

Уже з ранку Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ворогом КАБ в напрямку Сумщини.

Останнім часом ворог на окремих напрямках активно намагається штурмувати позиції прикордонників - ДПСУ 07.10.24, 10:46 • 15910 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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