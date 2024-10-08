Армия рф обстреляла 7 громад Сумской области за ночь: 34 взрыва
Киев • УНН
Российские войска совершили 32 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва в 7 громадах, преимущественно от корректируемых авиабомб и минометов.
Российские войска за ночь совершили 32 обстрела Сумской области, зафиксировано 34 взрыва в 7 громадах, преимущественно от КАБов и минометов, сообщили во вторник в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва", - говорится в сообщении.
Обстрелам, как сообщается, подверглись Сумская, Николаевская, Белопольская, Миропольская, Глуховская, Эсманская, Свесская громады:
- Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва), КАБ (8 взрывов).
- Свесская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.
- Николаевская громада: осуществлен пуск КАБов (4 взрыва).
- Эсманьская община: зафиксированы пуски КАБ (11 взрывов).
- Глуховская община: нанесена атака КАБ (1 взрыв).
- Миропольская громада: осуществлены пуски КАБов (4 взрыва).
- Сумская громада: зафиксирован пуск КАБов (2 взрыва).
Уже с утра Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках врагом КАБ в направлении Сумщины.
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