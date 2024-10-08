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Армия рф обстреляла 7 громад Сумской области за ночь: 34 взрыва

Армия рф обстреляла 7 громад Сумской области за ночь: 34 взрыва

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 07:19  •  5142 просмотра

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Российские войска совершили 32 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва в 7 громадах, преимущественно от корректируемых авиабомб и минометов.

Российские войска за ночь совершили 32 обстрела Сумской области, зафиксировано 34 взрыва в 7 громадах, преимущественно от КАБов и минометов, сообщили во вторник в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва", - говорится в сообщении.

Обстрелам, как сообщается, подверглись Сумская, Николаевская, Белопольская, Миропольская, Глуховская, Эсманская, Свесская громады:

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва), КАБ (8 взрывов). 
  • Свесская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.
  • Николаевская громада: осуществлен пуск КАБов (4 взрыва).
  • Эсманьская община: зафиксированы пуски КАБ (11 взрывов).
  • Глуховская община: нанесена атака КАБ (1 взрыв).
  • Миропольская громада: осуществлены пуски КАБов (4 взрыва).
  • Сумская громада: зафиксирован пуск КАБов (2 взрыва).

Уже с утра Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках врагом КАБ в направлении Сумщины.

В последнее время враг на отдельных направлениях активно пытается штурмовать позиции пограничников - ГПСУ7 октября 2024, 07:46 • 12685 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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