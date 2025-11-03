армія рф атакувала Сумщину безпілотниками: є загиблий
Київ • УНН
російська армія атакувала Сумську область безпілотниками в ніч проти 3 листопада, внаслідок чого загинула людина. З-під завалів врятували трьох осіб, яким надають медичну допомогу.
У ніч проти 03 листопада, російська армія атакувала безпілотниками Сумську область. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще трьох урятували з-під завалів. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
У понеділок, 3 листопада о 02:49, Олег Григоров написав у своєму Telegram, що армія рф атакувала Тростянецьку громаду ударними БпЛА.
росіяни цинічно поцілили у людей – прицільно, уночі, коли вони спали. Попередньо, загинула одна людина
За словами Григорова, з-під завалів рятувальники деблокували ще трьох людей, їм надають необхідну медичну допомогу.
"Триває пошуково-рятувальна операція. Уточнюємо всі наслідки атаки", - додав він.
Нагадаємо
Увечері 2 листопада, російські війська завдали ракетного удару по селу в Лебединській громаді Сумської області. Поранені дві жінки 55 та 65 років, пошкоджено житловий сектор.
