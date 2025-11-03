$42.080.01
армия рф атаковала Сумщину беспилотниками: есть погибший

Киев • УНН

 • 116 просмотра

российская армия атаковала Сумскую область беспилотниками в ночь на 3 ноября, в результате чего погиб человек. Из-под завалов спасли трех человек, которым оказывают медицинскую помощь.

армия рф атаковала Сумщину беспилотниками: есть погибший

В ночь на 3 ноября российская армия атаковала беспилотниками Сумскую область. В результате обстрела один человек погиб, еще трое спасены из-под завалов. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает УНН.

Детали

В понедельник, 3 ноября в 02:49, Олег Григоров написал в своем Telegram, что армия РФ атаковала Тростянецкую общину ударными БПЛА.

Россияне цинично попали в людей – прицельно, ночью, когда они спали. Предварительно, погиб один человек

- говорится в сообщении.

По словам Григорова, из-под завалов спасатели деблокировали еще трех человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Продолжается поисково-спасательная операция. Уточняем все последствия атаки", - добавил он.

Напомним

Вечером 2 ноября российские войска нанесли ракетный удар по селу в Лебединской общине Сумской области. Ранены две женщины 55 и 65 лет, поврежден жилой сектор.

Вита Зеленецкая

