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АРМА знайшло управителя для арештованих у Вінниці активів компанії російського олігарха

АРМА знайшло управителя для арештованих у Вінниці активів компанії російського олігарха

Київ • УНН

 • 635229 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. АРМА визначило переможця конкурсу з відбору управителя для арештованих активів ПрАТ «Вінницяпобутхім», власником яких є російський бізнесмен та член партії "єдина росія" Володимир Плесовських, передає УНН із посиланням на АРМА.

Деталі

За даними АРМА, майбутнім управителем обрано ТОВ «Крайтекс-Сервіс», яке підтвердило наявність необхідного досвіду, відповідність критеріям відбору та запропонувало найбільш оптимальну програму управління.

Загалом за право стати управителем активами змагались 10 українських компаній.

Компанія-переможець вказала, що очікує перерахування до державного бюджету 3,75 мільйона гривень щомісяця від управління арештованими активами (не враховуючи податків та зборів, витрат на управління активом та винагороди самого управителя).

Прийом документів від учасників тривав з 24 жовтня по 3 листопада цього року. На конкурс виставлено торгові марки, статутний капітал, комплекс виробничих будівель та споруд, земельні ділянки та рухоме майно ПрАТ «Вінницяпобутхім».

Слід зазначити, що після обрання переможця конкурсу наступним етапом є проведення оцінки активу, після чого відбувається укладення договору управління та фактична передача управителю об’єкта за актом прийому-передачі.

Станом на сьогодні АРМА вже оголосило конкурсний відбір оцінювача для проведення оцінки вказаного активу.

Раніше

На Вінниччині Служба безпеки України заарештувала понад 2 млрд грн компанії "Вінницяпобутхім", яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії і з початку повномасштабного вторгнення рф намагалася вивести свої активи в інтересах власника - російського олігарха Володимира Плесовських.

Додамо

ПрАТ «Вінницяпобутхім» спеціалізується на виробництві миючих синтетичних порошкоподібних засобів, товарів побутової хімії, парфумно-косметичної продукції.

Компанія була створена ще у 1999 році на базі Вінницького хімічного заводу.

ПрАТ «Вінницяпобутхім» випускає продукцію багатьох торгових марок, серед яких: «Сарма», «Невская Косметика», «Ушастый нянь».

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