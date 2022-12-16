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АРМА нашло управляющего для арестованных в Виннице активов компании российского олигарха

АРМА нашло управляющего для арестованных в Виннице активов компании российского олигарха

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. АРМА определило победителя конкурса по отбору управляющего для арестованных активов ЧАО «Винницабытхим», владельцем которых является российский бизнесмен и член партии "единая россия" Владимир Плесовских, передает УНН со ссылкой на АРМА.

Детали

По данным АРМА, будущим управляющим избрано ООО «Крайтекс-Сервис», которое подтвердило наличие необходимого опыта, соответствие критериям отбора и предложило наиболее оптимальную программу управления.

Всего за право стать управляющим активами соревновались 10 украинских компаний.

Компания-победитель указала, что ожидает перечисления в государственный бюджет 3,75 миллиона гривен ежемесячно от управления арестованными активами (не считая налогов и сборов, расходов на управление активом и вознаграждения самого управляющего).

Прием документов от участников продолжался с 24 октября по 3 ноября этого года. На конкурс выставлены торговые марки, уставный капитал, комплекс производственных зданий и сооружений, земельные участки и движимое имущество ЧАО «Винницабытхим».

Следует отметить, что после избрания победителя конкурса следующим этапом является проведение оценки актива, после чего происходит заключение договора управления и фактическая передача управляющему объекта по акту приема-передачи.

По состоянию на сегодняшний день АРМА уже объявила конкурсный отбор оценщика для проведения оценки указанного актива.

Ранее

В Винницкой области Служба безопасности Украины арестовала более 2 млрд грн компании "Винницабытхим", которая специализируется на изготовлении бытовой химии и с начала полномасштабного вторжения рф пыталась вывести свои активы в интересах собственника - российского олигарха Владимира Плесовских.

Добавим

ЧАО «Винницабытхим» специализируется на производстве моющих синтетических порошкообразных средств, товаров бытовой химии, парфюмерно-косметической продукции.

Компания была создана еще в 1999 году на базе Винницкого химического завода.

ЧАО «Винницабытхим» выпускает продукцию многих торговых марок, среди которых: «Сарма», «Невская Косметика», «Ушастый нянь».

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