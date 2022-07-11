Понад 2 млрд грн: на Вінниччині заарештували активи компанії російського олігарха
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. На Вінниччині Служба безпеки України заарештувала понад 2 млрд грн компанії "Вінницяпобутхім", яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії і з початку повномасштабного вторгнення рф намагалася вивести свої активи в інтересах власника Плесовських Володимира – російського бізнесмена та члена партії "єдина росія". Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
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"Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області. Для цього організували транспортування товару вантажівками з символікою Червоного Хреста без відповідних на те документів. За ініціативи СБУ цю протиправну схему з виведення активів було заблоковано", - ідеться в повідомленні.
Деталі
За даними джерел у правоохоронних органах, йдеться про ПРАТ "Вінницяпобутхім". Бенефіціар: Плесовських Володимир Олександрович - власник російської корпорації "Невська Косметика".
Суд наклав арешт на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії, готову продукцію та сировину.
Досудове розслідування триває за трьома статтями Кримінального кодексу. Усі виявлені активи підприємства буде передано в управління АРМА (Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів).