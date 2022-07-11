Более 2 млрд грн: в Винницкой области арестовали активы компании российского олигарха
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Винницкой области Служба безопасности Украины арестовала более 2 млрд грн компании "Винницабытхим", которая специализируется на изготовлении бытовой химии и с начала полномасштабного вторжения рф пыталась вывести свои активы в интересах владельца Плесовских Владимира - российского бизнесмена и члена партии "единая россия". Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
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"Топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации готовую продукцию и сырье, вывезя ее на территорию Одесской области. Для этого организовали транспортировку товара грузовиками с символикой Красного Креста без соответствующих документов. По инициативе СБУ эта противоправная схема по выводу активов была заблокирована", - говорится в сообщении.
Детали
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о ЧАО "Винницабытхим". Бенефициар: Плесовский Владимир Александрович – владелец российской корпорации "Невская Косметика".
Суд наложил арест на корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании, готовой продукции и сырья.
Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса. Все выявленные активы предприятия будут переданы в управление АРМА (Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).