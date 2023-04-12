АРМА шукає управителя для Жовтневого палацу, де базувався канал Медведчука
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) завершило прийом заявок на конкурс з пошуку управителя для Жовтневого палацу (МЦКМ) та низки готелів Турист. Про це йдеться у повідомленні АРМА, передає УНН.
До кінця 2020 року в Жовтневому палаці (МЦКМ) базувався телеканал ZIK, пов’язаний з кумом путіна Віктором Медведчуком.
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Разом з тим, триває прийом документів від потенційних управителів арештованими готелями та санаторними комплексами, розташованими у різних регіонах України.
Йдеться про санаторії в Закарпатті, Моршині, Хмільнику, Миргороді, Дніпрі, Одесі, дитячий оздоровчий комплекс на Тернопільщині. Серед них також готелі “Турист” у Миколаєві і Львові.
За ініціативи АРМА, нерухомість має частково використовуватися для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та реабілітації військовослужбовців.
Нагадаємо
АРМА знайшло управителя для арештованих у Вінниці активів компанії російського олігарха.