АРМА ищет управляющего для Октябрьского дворца, где базировался канал Медведчука
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) завершило прием заявок на конкурс по поиску управляющего для Октябрьского дворца (МЦКИ) и ряда гостиниц Турист. Об этом говорится в сообщении АРМА, передает УНН.
До конца 2020 года в Октябрьском дворце (МЦКИ) базировался телеканал ZIK, связанный с кумом путина Виктором Медведчуком.
Детали
Вместе с тем, продолжается прием документов от потенциальных управляющих арестованными отелями и санаторными комплексами, расположенными в разных регионах Украины.
Речь идет о санаториях в Закарпатье, Моршине, Хмельнике, Миргороде, Днепре, Одессе, детском оздоровительном комплексе на Тернопольщине. Среди них также гостиницы “Турист” в Николаеве и Львове.
По инициативе АРМА, недвижимость должна частично использоваться для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и реабилитации военнослужащих.
Напомним
АРМА нашло управляющего для арестованных в Виннице активов компании российского олигарха.