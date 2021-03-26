Арестович не виключив розмову Зеленського з Путіним щодо Донбасу

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Радник з інформаційної політики української делегації у тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що планується розмова Президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він повідомив в ефірі передачі “Свобода слова з Савіком Шустером”, передає УНН.

Цитата

“Наскільки я знаю, такі плани є (щодо розмови Зеленського з Путіним —ред.). Вони сплановані”, — сказав Арестович.

За його словами, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наразі веде перемовини з представниками “нормандського” формату через сьогоднішнє загострення на Донбасі.

“Зараз йдеться інтенсивні консультації з цього приводу”, — додав він.

Доповнення

Раніше Арестович повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський проводить консультації з керівництвом “нормандської четвірки” через обстріли на Донбасі.

Начальник Генерального штабу України Руслан Хомчак негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи.

Сьогодні повідомлялося, що українська делегація у Тристоронній контактній групі збирала екстрену внутрішню нараду після повідомлення про обстріл бойовиками біля населеного пункту Шуми, внаслідок якого загинуло четверо українських бійців.

Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Контекст

Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

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