Арахамія прокоментував можливість висунення Тищенка в мери Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко має гарну впізнаваність в Одесі, проте рішення про висунення кандидата на посаду мера цього міста буде приймати парторганізація. Про це під час пресконференції заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання, чи буде Тищенко балотуватися у мери Одеси, Арахамія зазначив:
"Я чув, що його (Миколи Тищенка, – ред.) прабабуся жила на Молдаванці, і він почуває себе одеситом.
Коли ми з ним пішки проходили по Дерибасівській, люди підходили фотографуватися. Але це не означає, що у нього має бути посада мера. Є обласна організація, яка визначається. Вони роблять необхідні демографічні заміри, подивляться, чи є рейтинг довіри. І за два тижні це точно буде відомо. Але він має право, як і всі наші депутати, отримати таку пропозицію".
Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко очолив столичне відділення партії "Слуга народу".
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Крім того, нагадаємо, у праймеріз на мера столиці брали участь представники від фракції "Слуга народу", зокрема, нардепи Микола Тищенко, Ірина Верещук та Олександр Дубінський. Втім, кандидатом від "Слуги народу" на київських виборах стала Ірина Верещук.