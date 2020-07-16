У "Слузі народу" визначились із кандидатом у мери Києва

“Кандидатом від „Слуги народу“ на Київських виборах буде Верещук Ірина. Вітаю!” — написав Качура.

Він також додав, що тепер всі кандидати повинні об’єднатися для перемоги над Кличком.

Як повідомляв УНН, “Слуги народу” разом із Зеленським проведуть праймеріз кандидатів на мера Києва.