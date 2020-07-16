"Слуги народу" разом із Зеленським проведуть праймеріз кандидатів на мера Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Фракція “Слуга народу” на сьогоднішньому засіданні разом з Президентом України Володимиром Зеленським провезе праймеріз кандидатів на пост мера Києва. Про це написав в Telegram нардеп Олександр Качура, передає УНН.
“... 16 липня, фракція „Слуга Народу“ проведе „праймеріз“ кандидатів на пост мера Києва. Порядок внутрішньопартійних виборів запропонував Офіс Президента: спочатку презентація програм кандидатів, потім дебати і голосування. Голосувати буде фракція, Рада Київської міської організації партії та фінальне рішення приймає Президент”, — написав Качура.
За його словами, вища рада партії напрацьовує доповнення, адже не всіх мажоритарників і київських депутатів влаштовує процедура, яку запропонували в Офісі.
Нагадаємо, як повідомили у “Слуза народу”, у праймеріз на мера столиці братимуть участь представники від фракції “Слуга народу”, зокрема, нардепи Микола Тищенко, Ірина Верещук та Олександр Дубінський.