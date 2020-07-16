"Слуги народа" вместе с Зеленским проведут праймериз кандидатов в мэры Киева

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 95887 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107903 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112765 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143296 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114038 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137000 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103261 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102723 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104981 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102241 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Слуги народа" вместе с Зеленским проведут праймериз кандидатов в мэры Киева

"Слуги народа" вместе с Зеленским проведут праймериз кандидатов в мэры Киева

Киев  •  УНН

 • 13421 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Фракция "Слуга народа" на сегодняшнем заседании вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским провезет праймериз кандидатов на пост мэра Киева. Об этом написал в Telegram нардеп Александр Качура, передает УНН.

"... 16 июля, фракция "Слуга народа" проведет "праймериз" кандидатов на пост мэра Киева. Порядок внутрипартийных выборов предложил Офис Президента: сначала презентация программ кандидатов, затем дебаты и голосования. Голосовать будет фракция, Совет Киевской городской организации партии и финальное решение принимает Президент", - написал Качура.

По его словам, высший совет партии нарабатывает дополнения, ведь не всех мажоритарщиков и киевских депутатов устраивает процедура, которую предложили в Офисе.

Напомним, как сообщили в "Слуге народа", в праймериз в мэры столицы примут участие представители от фракции "Слуга народа", в частности, нардепы Николай Тищенко, Ирина Верещук и Александр Дубинский.

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