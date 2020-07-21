Арахамия прокомментировал возможность выдвижения Тищенко в мэры Одессы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96803 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104181 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130115 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109249 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129527 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101758 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102479 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104338 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102017 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Арахамия прокомментировал возможность выдвижения Тищенко в мэры Одессы

Арахамия прокомментировал возможность выдвижения Тищенко в мэры Одессы

Киев  •  УНН

 • 16942 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко имеет хорошую узнаваемость в Одессе, однако решение о выдвижении кандидата на должность мэра этого города будет принимать парторганизация. Об этом во время пресс-конференции заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, будет ли Тищенко баллотироваться в мэры Одессы, Арахамия отметил:

"Я слышал, что его (Николая Тищенко, - ред.) прабабушка жила на Молдаванке, и он чувствует себя одесситом.

Когда мы с ним пешком проходили по Дерибасовской, люди подходили фотографироваться. Но это не значит, что у него должно быть должность мэра. Есть областная организация, которая определяется. Они делают необходимые демографические замеры, посмотрят, есть ли рейтинг доверия. И через две недели это точно будет известно. Но он имеет право, как и все наши депутаты, получить такое предложение".

Напомним, народный депутат Николай Тищенко возглавил столичное отделение партии "Слуга народа". 

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Кроме того, напомним, в праймериз в мэры столицы участвовали представители от фракции "Слуга народа", в частности, нардепы Николай Тищенко, Ирина Верещук и Александр Дубинский. Впрочем, кандидатом от "Слуги народа" на киевских выборах стала Ирина Верещук.

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