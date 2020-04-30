У "Слузі народу" перевіряють інформацію щодо роботи ресторану Тищенка під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Фракції "Слуга народу" перевіряють інформацію щодо роботи під час карантину ресторану "Велюр" депутата Миколи Тищенка. Про це під стінами Верховної Ради повідомив голова партії "Слуга народу", перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
"Микола (Тищенко - ред.) дав певні пояснення, що він не у ресторанному режимі функціонував, а у режимі певних зустрічей, як такий "бізнес-центр". Ми перевіряємо зараз цю інформацію й перевіряємо інформацію правоохоронців", - розповів Корнієнко відповідаючи на запитання, чи буде якась реакція на те, що ресторан "Велюр" працював під час карантину.
За його словами, наразі правоохоронці не визначили, чи є там порушення.
"Вони нам публічно не дали таку відповідь", - сказав Корнієнко.
Як повідомлялося, столичні правоохоронці прийшли з перевіркою до ресторану народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка після того, як у мережі з’явилося розслідування про його роботу, всупереч карантину.
Так, на момент знаходження правоохоронців, у ресторані відвідувачів не було.
Нагадаємо, у центрі Києва група невідомих осіб заблокувала вхід до ресторану Тищенка.