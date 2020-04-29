У центрі Києва група невідомих осіб заблокувала вхід до ресторану Тищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Києві на вулиці Льва Толстого група осіб заблокувала вхід у ресторан, на місці працювала поліція. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
“Сьогодні у мережі інтернет з’явилася інформація про те, що група осіб заблокувала вхід у ресторан на вулиці Льва Толстого. Дана подія зареєстрована у Журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Голосіївського управління поліції”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, після чого буде надана правова кваліфікація події.
Нагадаємо, вчора столичні правоохоронці прийшли з перевіркою до ресторану народного депутата від “Слуги народу” Миколи Тищенка після того, як в мережі з’явилось розслідування про його роботу всупереч карантину.
Так, на момент знаходження правоохоронців у ресторані відвідувачів не було.