В центре Киева группа неизвестных лиц заблокировала вход в ресторан Тищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве на улице Льва Толстого группа лиц заблокировала вход в ресторан, на месте работала полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
“Сегодня в сети интернет появилась информация о том, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на улице Льва Толстого. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевского управления полиции”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, после чего будет дана правовая квалификация события.
Напомним, вчера столичные правоохранители пришли с проверкой в ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе вопреки карантина.
Так, на момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было.