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Актуальное
В центре Киева группа неизвестных лиц заблокировала вход в ресторан Тищенко

В центре Киева группа неизвестных лиц заблокировала вход в ресторан Тищенко

Киев  •  УНН

 • 14801 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве на улице Льва Толстого группа лиц заблокировала вход в ресторан, на месте работала полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

“Сегодня в сети интернет появилась информация о том, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на улице Льва Толстого. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевского управления полиции”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, после чего будет дана правовая квалификация события.

Напомним, вчера столичные правоохранители пришли с проверкой в ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе вопреки карантина.

Так, на момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было.

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