Арабська коаліція оголосила перемир'я в Ємені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Після нещодавньої хвилі запеклих боїв в Ємені арабська військова коаліція, очолювана Саудівською Аравією, оголосила про припинення вогню. Режим перемир'я вводиться в суботу, 19 листопада, з 12 години за місцевим часом, передає УНН з посиланням на SPA.
Припинення вогню ввели на терміном на дві доби. Воно може бути продовженеу тому разі, якщо повстанці-хусити також припинять вогонь і не будуть перешкоджати постачанню гуманітарної допомоги в обложені міста. Про це йдеться йдеться в заяві коаліції, викладеній на сайті саудівського інформаційного агентства “SPA”.
Як повідомляв УНН, угода про перемир’я в Ємені може бути визнана вже завтра.